El este barbatul care a socat judetul Teleorman. Si-a omorat iubita cu sange rece, cum a vazut intr-un serial. Tanara avea 24 de ani.

Crima odioasa in judetul Teleorman. Un barbat si-a omorat iubita anul trecut, iar acum vecinii lui dau noi detalii despre individ.

O tanara de 24 de ani, despre care prietenii spun ca era plina de viata, vesela si saritoare, a avut parte de un sfarsit copiat dintr-un serial politist de succes. Femeia a fost omorata chiar de iubitul ei, in propria locuinta. Imediat dupa ce au facut descoperirea macabra, anchetatorii au dat o declaratie.

„Din primele cercetari a rezultat ca victima a fost legata de maini si de picioare si ulterior omorata prin strangulare de catre inculpatul Burleasca Aurel in varsta de 32 de ani, recidivist din comuna Dobrotesti, concubinul victimei. Fata de aceasta persoana s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, urmand a se solicita instantei de judecata, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile”, spunea purtatorul de cuvant al Parchetului Teleorman in urma cu un an.

In trecut, criminalul a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru furt, insa judecatorii au decis sa suspende conditionat executarea pedepsei, stabilind un termen de incercare de cinci ani. Ei bine, in Dobrotesti se vorbeste si astazi despre barbatul care i-a curmat viata iubitei inspirandu-se dintr-un serial.

Vecinii lui spun ca Aurel Burleasca avea obiceiul sa le faca avansuri agresive femeilor pe care le intalnea si vorbea mereu, in termeni imposibil de reprodus despre formele acestora.

„Toti ne uitam dupa femei, ca doar ce-i frumos si lui Dumnezeu ii place. Burleasca insa exagera. Striga dupa femei, le jignea, le spunea ce le-ar face el. Numai despre asta vorbea, despre formele fetelor. Si contul lui de facebook este plin de femei dezbracate. Eu am auzit ca se uita la un serial politist, cu crime, si ca de acolo i-ar fi venit ideea omorului”, a spus o cunostinta a lui Aurel Burleasca.

