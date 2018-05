El este George, romanul care a ingrijit timp de 16 ani o batrana din Italia. La moartea ei a avut parte de o surpriza colosala

Un roman de 47 de ani, care a avut in grija sa pe Paula Fagarazzi, de 56 de ani pentru mai bine de un deceniu s-a trezit peste noapte putred de bogat, dupa ce ce femeia care a decedat i-a lasat o avere colosala.

Conform, blastingnews.com, sase milioane de euro, atat va mosteni George Dobre, dupa ce Testamentul femeii, atacat in instanta de rudele ei (o verisoara si o matusa) a ramas valabil in fata judecatorilor din Venetia, romanul devenind singurul mostenitor al averii.

Doi ani a durat procesul in urma caruia magistratii au decis ca testamentul femeii este clar si fara echivoc. Dobre, fost ingrijitor personal al Paulei Fagarazzi, a devenit, intre timp, apropiat al acesteia. Presa italiana vorbeste chiar de o posibila legatura amoroasa intre cei doi, asa cum sustin jurnalistii de la nuovavenezia.gelocal.it

Judecatoarea Giuliana Galasso a fost cea care a decis, in numele legii, fara drept de recurs, ca toate bunurile si averea defunctei Paula Fagarazzi sa treaca in numele romanului George Dobe, cel care si-a petrecut ultimii 15 ani alaturi de femeie.

