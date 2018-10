El este pistolarul de la metrou. Tanarul de 19 ani, dus in catuse la audieri

Pistolar metrou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul de 19 ani care ar fi amenintat cu un pistol si ar fi agresat mai multe persoane intr-un tren oprit in statie, a fost prins de politisti si dus in catuse la audieri. Politistii de la Brigada Politie Transport Public, cu sprijinul unui coleg de la Serviciul Investigatii Criminale, au depistat, intr-o statie de metrou din Sectorul 3, un tanar de 19 ani, din Bucuresti, principal suspect in cazul de amenintare din seara de 24 octombrie. Vezi si: Magdalena Serban, criminala de la metrou, si-a aflat sentinta. Ce daune morale trebuie sa plateasca familiei Alinei Ciucu Din cercetari s-a stabilit, ca la acel moment, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in statia de metrou Piata Victoriei ar fi ...