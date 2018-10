El este romanul arestat in Italia! Este un violator in serie de batrane

viol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din cauza procedurilor birocratice, politistii nu au putut stoca probe ADN. Sergiu Valerian. I, in varsta de 42 de ani, este acuzat de rapire si viol asupra unei femei de 70 de ani, pe 21 septembrie. Sergiu Valerian i se afla in inchisoare in Mantua, Italia. Oamenii legii sustin ca barbatul ar putea scapa de alte acuzatii de viol din cauza faptului ca nu se poate face o baza nationala de profiluri genetice. Barbatul a fost arestat preventiv luni. Profilul sau genetic lipseste din baza de date, asa cum se intampla demulte ori in astfel de cazuri. In Italia, colectarea si arhivarea de probe ADN pentru persoanele afectate sunt proceduri prevazute in lege. Politistii au dat de urma romanului prin interceptarea ...