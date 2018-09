El este romanul care a trait cel mai mult! La ce varsta a ajuns

casa 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numele sau era Maftei Pop si a ramas in memoria colectiva ca fiind cel mai longeviv roman din istorie. Acesta a fost un taran care s-a nascut in anul 1804 , in satul Valea Loznii din judetul Salaj. La jumatatea anilor 1800, acesta s-a mutat la Cluj unde muncea „cu ziua”. Cei care au amintiri despre Maftei Pop sustin ca acesta era o adevarata forta a naturii si era iute in miscari. Topul celor mai profitabile filme lansate deja in 2018 Maftei nu a fost casatorit si nici nu a avut o casa. Acesta dormea pe unde apuca, de multe ori sub cerul liber, iar alteori prin grajduri laolalta cu vitele. La inceptul anilor 1900, academicianul C.I. Parhon a publicat un studiu despre Maftei Pop, cel care ajunsese ...