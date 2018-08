Andy Murray google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Copil a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei, in optimile de finala ale turneului ATP de la Washington. Copil (93 ATP) a fost aproape de a obtine o victorie uriasa, in fata triplului castigator de turnee de Grand Slam, Andy Murray: 7-6, 3-6, 6-7. Copil a jucat perfect in primul set, castigandu-l la tie-break. Al doilea set a revenit fostului numar 1 ATP. Setul 3 a fost unul dramatic si s-a ajuns din nou la tie-break. Pana la urma, Andy Murray (832 ATP) s-a impus. Marius Copil a reusit si faza meciului. In setul 3, la scorul de 5-5 si 40-15, Copil a reusit o lovitura in stilul lui Roger Federer. Finalul de meci l-a gasit in lacrimi pe Andy Murray, care a reusit pentru prima data sa le ...