El este un roman de 10. Este un exemplu pentru tinerii din ziua de azi.

Elevul roman de nota 10! Flavius a vazut in filme, la televizor in ce consta munca de controlor trafic aerian, asa ca a plecat, cu 4 ani in urma, din satul Marasesti din Baia de Arama, sa studieze la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia. A terminat cursurile ca sef de promotie si apoi s-a inscris la examen la Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda" Brasov, sectia "controlor trafic aerian". A fost admis cu cea mai mare medie 9,99. Flavius spune ca nu se astepta sa obtina cea mai mare medie la admitere. Ambitia l-a determinat sa invete pentru a-si atinge visul, desi este constient ca munca sa presupune multa responsabilitate. "In mare parte am inva ...