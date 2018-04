El nu prea avea bani, asa ca i-a luat cel mai ieftin inel de logodna. Pana si vanzatoarea de la magazin a ras de el

Dupa doi ani de relatie, doi indragostiti din statul american Tennessee au decis sa se casatoreasca, insa logodnicul lui Ariel nu si-a permis sa ii ofere acesteia un inel scump. Au mers impreuna la un magazin si au cumparat un set de doua inele de 130 de dolari, dar vanzatoarea l-a facut de rusine pe barbat, spunand ca inelul este „ieftin” si „patetic” pentru o asemenea ocazie.

Replica lui Ariel a devenit virala pe Internet, acolo unde tanara a povestit intreaga intamplare:

„Sotul meu nu este bogat, amandoi nu avem prea multe. Muncim din greu ca sa platim facturile si ca sa punem mancare pe masa, dar dupa doi ani de relatie am decis ca nu mai are rost sa asteptam si sa ne logodim.

Nici nu ma gandeam la inele, tot ce mi-am dorit este sa ma casatoresc cu prietenul meu cel mai bun, insa el a tinut sa imi cumpere unul. A economisit suficient pentru a cumpara doua inele din argint. Le vedeti pe mana mea si le iubesc.

In timp ce le cumparam, o alta vanzatoare din magazin a venit sa ne ajute si a spus: ‘Nu pot sa cred ce cumpara unii barbati azi drept inel de logodna! Ce patetic!’. Sotului meu ii „picase” fata. Deja se simtea rusinat ca nu isi poate permitele inelele la care ma uitam eu pe Pinterest. Simtea ca m-a dezamagit si ma intreba mereu daca sunt multumita de ele. Era suparat crezand ca nu m-a facut fericita cu aceste inele pentru ca nu erau suficient de opulente.

I-am replicat vanzatoarei ca nu conteaza inelul ci dragostea cu care cumperi unul. Am luat inelele si am plecat. M-as fi casatorit cu acest barbat si daca mi-ar fi luat un inel de jucarie, de 25 de centi. De cand am decazut ca natie atat de mult incat am ajuns sa gandim ca un barbat iubeste cu adevarat o femeie doar daca ii da un inel de 3.000 de dolari si isi declara dragostea in public? Sigur ca sunt gesturi frumoase, insa de cand posesiile materiale au devenit egale cu dragostea?

Sotului meu i-a fost frica ca il voi respinge doar pentru ca nu si-a permis sa imi cumpere un inel scump. Ii era teama ca iubirea mea pentru el va disparea. Societatea ne-a facut sa gandim asa si este atat de trist.

Acum sunt casatorita, am un set de inele de 130 de dolari pe mana si langa mine dragostea vietii mele. Ce mai pot cere de la viata?”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.