El Pais: Nike ii ofera Simonei Halep 1,3 milioane de euro pe an

Simona Halep, care va juca sâmbătă în finală la Australian Open purtând o ţinută comandată pe internet, are acum o ofertă de la Nike de 1,3 milioane de euro pe an, informează El Pais. "Nike îi oferă 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continuă deocamdată în faimoasa sa rochie roşie. Este numărul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este în urma mai multor jucătoare", scrie jurnalul spaniol. Simona Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat. De la începutul acestui an, Halep a purtat la competiţii o rochie roşie comandată de pe un site din China. Înaintea Australian Open, sportiva a anunţat că nu se grăbeşte în privinţa partenerului tehnic. "Nu am contract acum. Încă nu sunt cu brand pe ţinută. Vreau să mă asigur că voi alege ce îmi place şi că brandul mă place pe mine. Este foarte important să am o ţinută frumoasă şi să mă simt bine în ea. Astfel că nu mă grăbesc. Voi aştepta", a precizat ea atunci. Finala turneului Australian Open, dintre Simona Halep, locul I WTA, şi daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, va avea loc, sâmbătă, de la ora 10.30, pe Rod Laver Arena din Melbourne Park.