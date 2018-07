El si ea deranjati in timpul actiunii

Un tip si-o tipa isi faceau de cap in pat, actiune din greu…

Dintr-o data se aude o frana de masina in fata casei. Atunci, tipul sare din pat, isi ia hainele in brate, tipa ii deschide geamul, iar asta sare si fuge.

Dupa un timp se aude un ciocanit la usa. Tipa isi ia un capot pe ea si deschide, iar in usa … tipul cu hainele in brate:

– Mai nevasta, da’ stresati mai suntem!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.