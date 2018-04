Elan Schwartzenberg, demers EXPLOZIV in instanta: Atac direct la SRI

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a cerut luni, la Tribunalul Bucureşti, prin intermediul avocatului său, lămuriri privind implicarea Serviciului Român de Informaţii (SRI) în dosarul în care acesta este acuzat de fapte de corupţie, într-un dosar în care este implicat şi fostul primar al Constanţei Radu Mazăre.

,,Am invocat niște cereri și excepții noi, precum protocolul SRI-DNA(...) Există indicii că s-ar fi fi găsit incidente și in speta aceasta. Poate că nu este o țintă, dar poate să fie o victimă colaterală a DNA(...)Nu se întoarce pentru că are o mică reținere... Se va prezenta în România atunci când toate drepturile sale vor fi garantate, așa cum prevede procedura", a declarat Leonardo Florin Cojocaru, avocatul lui Elan Schwartzenberg, potrivit Realitatea TV.

Discuţiile pe marginea solicitării omului de afaceri au fost programate de magistraţii Tribunalului Bucureşti pentru termenul din 31 mai.

Elan Schwartzenberg a fost citat luni la Tribunalul București, unde magistrații urmează să decidă dacă încep judecata în procesul în care omul de afaceri este acuzat de DNA că ar fi intermediat o șpagă de 175.00 de euro pentru Radu Mazăre.

