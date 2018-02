Elan Schwartzenberg, dezvaluiri despre Kovesi: "Avocatul i-a scris lui Kovesi ca vreau sa vin in Romania. Kovesi a refuzat audienta"

Elan Schwartzenberg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, plecat din Romania in urma cu sase ani si urmarit international, a declarat, intr-un interviu pentru B1 TV, ca un avocat de-al sau i-a transmis o scrisoare Codrutei Kovesi in care spunea ca afaceristul vrea sa revina in tara pentru a raspunde intrebarilor, iar procurorul-sef DNA l-a refuzat, precizand ca, daca e cazul, ii va comunica invinuirile prin comisii rogatorii. "Un avocat din Israel i-a scris o scrisoare doamnei Kovesi, in care i-a zis ca il reprezint pe Elan, doreste sa vina, sa raspunda la intrebari. Kovesi a facut doua lucruri: a raspuns peste o luna si a spus «va refuz audienta, si doi, daca vom avea nevoie de el, ii vom comunica invinu ...