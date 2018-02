Elan Schwartzenberg: Face noi dezvaluiri: Am platit datoriile Realitatii! Realitatea TV e sustinuta de Florian Coldea, si mi-a fost furata sub semnatura falsa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, Elan Schwartzenberg face noi dezvaluiti despre cum a preluat el Realitatea TV ''Am platit toate datoriile Realitatii TV, chiar daca nu erau ale mele, am considerat ca trebuie sa fac acest lucru(...). M-am convins, am vaxzut acea mana nevazuta care ii oferea toata sustinerea (se refera la legaturile lui Florian Coldea cu Realitatea TV). M-am intalnit cu Cocos, care mi-a spus ca e foarte rau ce fac cu televiziunea, pentru ca e sub protectia lui Florian Coldea. M-a atentionat sa nu il deranjez pe Sebastian Ghita, pentru ca se afla sub protectie'' Dupa un an de investitii de multe milioane, m-am trezit ca lichidatorul m-a invitat la dumnealui si mi-a spus ca are niste presiuni colosale ...