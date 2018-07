Elan Schwartzenberg scapa, pe fond, de mandatul de arestare și de urmarirea internaționala

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis, vineri, solicitarea lui Elan Schwartzenberg de a-i anula mandatul de arestare preventivă, fiind retrase şi cererea de dare în urmărire internaţională şi mandatul de arestare, după ce decizia devine definitivă. Soluţia poate fi contestată. „Admite cererea de revocare şi revoca măsura arestării preventive dispuse faţa de inculpatul Emilian Schwartzenberg. Dispune The post Elan Schwartzenberg scapă, pe fond, de mandatul de arestare și de urmărirea internațională appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.