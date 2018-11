Ele sunt cele mai infidele zodii! Scapa cat mai poti, nu le vei putea tine in frau

Zodii infidele google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anumitor persoane le e foarte greu sa fie fidele partenerilor de viata, iar motivele sunt numeroase. Chiar daca nu toti reprezentantii acestor zodii sunt infideli, acorda o atentie deosebita trasaturilor lor de personalitate care ar putea sa ii faca sa fie necredinciosi. Balanta Sa nu va fie mare mirarea daca intalniti un barbat Balanta care are mai mult de o amanta , sta in felul lor de a fi, face parte din cautarea armoniei perfecte. Atunci cand exista dificultati in relatia cu partenerul, ei vor munci din greu pentru a incerca sa restabileasca armonia. Cu toate acestea, unei Balante nu ii plac neintelegerile si le va evita cu orice pret. Ei ar prefera sa traiasca o viata in paralel cu tine si sa n ...