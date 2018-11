Ele sunt considerate femeile atinse de gratia divina. Zodiile carora Domnul le-a dat puteri speciale

Unele zodii feminine parca ar avea puteri divine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anumite semne zodiacale feminine sunt parca atinse de gratia divina, fiind inzestrate de Dumnezeu cu puteri speciale. Iata in ce zodii sunt nascute cele pe care le-a preferat Domnul pentru a-L face cunoscut in lume. Varsator Pe femeia Varsator, Dumnezeu a inzestrat-o cu puterea de a vedea in viitor. E mereu cu un pas inaintea tuturor, ea fiind cea care da tonul lucrurilor. Fiind mereu cu un pas inaintea tuturor, ea este cea care are puterea de a schimba lumea. Fecioara Femeia Fecioara este ambitioasa si foarte riguroasa. Prin ea, Dumnezeu isi impune cuvantul sau, caci de o Fecioara asculta toata lumea. Are si ea o capacitate extrasenzoriala cu care este inzestrata si ...