Electric Castle 2019: Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me the Horizon sunt capetele de afiș

Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me the Horizon sunt capetele de afiș ale ediției din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc în perioada 17 - 21 iulie, la Bonțida, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.

Florence + The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalității fascinante a solistei, compozitoarei și fondatoarei Florence Welch. Din 2009, când a lansat primul album, trupa a adunat zeci de săptămâni în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume, nominalizări și premii precum BRIT, Grammy, Mercury, BBC și Billboard.

Concertul de la Electric Castle vine într-un moment esențial în cariera Florence + the Machine, noul lor album, lansat în această vară, "High as Hope", aducând schimbări esențiale în linia muzicală, influențate de modificările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viața ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ, cât și personal.

Recompensat cu Oscar, star rock, simbol al modei, Jared Leto și-a confirmat prezența la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto - altfel spus, 30 Seconds to Mars. Cel mai recent album al trupei, "America", este promovat printr-un turneu mondial ce ajunge astfel și în România, oferind publicului cea mai ambițioasă producție semnată până acum de formație. Iar asta nu este puțin lucru pentru acești artiști care, pe lângă un șir copleșitor de premii, dețin chiar și un record Guinness. Nu oricine are capacitatea lui Jared Leto de a jongla între producții majore de Hollywood și arene pline de zeci de mii de fani, dar, în spatele reputației de megastar, stă un muzician ce a reușit să vândă peste 15 milioane de albume în cele două decenii de la lansarea trupei. "Walk on Water", "Rescue Me", "Kings and Queen" sunt cele mai recente hituri 30 Seconds to Mars, marcând un stil nou, cu puternice influențe electro, în muzica trupei.

Bring Me The Horizon, revelația ediției a patra a Electric Castle, revine în 2019 pe scena festivalului. Trupa va lansa oficial, la începutul anului viitor, un nou album cu care va porni imediat într-un turneu de promovare în Europa și Australia. Doar două piese de pe viitorul "Amo" au fost prezentate până acum. Pornită la drum ca o trupă deathcore, BMTH a experimentat foarte multe genuri de-a lungul celor șase albume înregistrate, ceea ce a ajutat-o foarte mult în a cuceri public din întreaga lume și a transformat-o în cap de afiș pentru cele mai importante festivaluri din Europa.

Citește și: Gigel Știrbu: 'Va fi mai Breaz decât Ivașcu la conducerea Ministerului Culturii?'

Alături de ei, concitadini din Sheffield și frați în stil rock, membrii trupei metalcore While She Sleeps își fac loc pe afișul ediției din iulie 2019.

Veterani ai stilului indie rock, membrii Metric ajung în România într-un moment de maturitate al carierei lor începută acum 20 de ani, în Toronto. Carisma solistei Emily Haines stă la baza succesului lor confirmat, de-a lungul timpului, cu numeroase premii. Fie că sunt în turneu cu trupe precum Smashing Pumpinks sau pe cont propriu, membrii Metric au aceeași plăcere de a hipnotiza chiar și spectatorii care îi descoperă pentru prima dată live.

The Vaccines completează lista reprezentanților acestui gen muzical la Electric Castle 2019. Au trecut deja opt ani de când "If U Wanna" semnat The Vaccines era unul dintre hiturile verii, timp în care trupa a trecut prin mai multe formule și mai multe albume, dintre care cel mai recent, "Combat Sports", a fost lansat în acest an.

Fie că se află în studio cu Lady Gaga și Snoop Dog sau creează proiecte alternative cu Skrillex, Boys Noize rămâne același DJ și producător revoluționar din zona acid techno. Prezența lui va fi o premieră în festival, alături de cea a mult contestaților membri Chinese Man, trioul francez de trip hop care, în ciuda discuțiilor mereu reaprinse asupra numelui lor, surprind public cu set-uri în care fragmente din Biblie citite de Samuel Jackson se amestecă cu ritmuri din muzica trupei Queen.

Nominalizați anul trecut la Grammy, membrii Sofi Tukker vor ajunge la Bonțida în plin turneu european.

Între rock și electro este întotdeauna loc de muzică clasică, cel puțin la fiecare ediție Electric Castle. Kronos Quartet, un proiect ce există de peste 40 de ani și care a câștigat de-a lungul anilor premii Grammy și Polar, este partea de rafinament clasic reinterpretat în viitoarea ediție a festivalului.

Alte nume confirmate la Electric Castle sunt Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furssau Viagra Boys.

Proiectul Hospitality Night continuă și în 2019, cu London Electricity, Dynamite MC, Spy și Danny Byrd într-o seară dedicată.

Abonamentele pentru Electric Castle 2019 pot fi cumpărate la prețul de 399 de lei, până pe 20 decembrie, de pe www.electriccastle.com.