Elena Basescu a dezvaluit motivul pentru care a divortat: ”Experienta este mai putin traumatizanta si…”

Elena Basescu si Bogdan Ionescu au facut nunta mare, cei doi iubitei spuneau ca si-au gasit fiecare perechea pana la sfarsitul vietii, dar… In ciuda celor doi copii pe care-I au, Eba si Bogdan au rupt mariajul! Iata ca problemele nu i-au ocolit pe cei doi, desi nu au vorbit niciodata de neintelegeri, in timpul casniciei.

Fiica cea mica a fostului presedinte Basescu a dezvaluit motivele pentru care a divortat de Bogdan Ionescu. Este vorba despre cei doi copii.

„Decizia am luat-o, in primul rand, cu gandul la cei mici. Nu cred ca ar fi fost bine sa traiasca intr-o casa in care mama si tata nu se mai intelegeau. E mai bine ca s-a intamplat acum, cand sunt foarte mici, pentru ca experienta este mai putin traumatizanta si nu au avut foarte mult timp sa-i asocieze pe mama si pe tata impreuna”, a spus Elena.

Elena Basescu are acum o relatie cu Catalin Tomata, un tanar de 25 de ani, cu 12 mai mic decat ea.

