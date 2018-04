Elena Basescu, dezvaluiri de senzatie dupa ce s-a aflat ca e insarcinata: „Viata unei femei nu se sfarseste atunci cand divorteaza”

Elena Basescu

Elena Basescu mai are cateva luni si va naste pentru a treia oara. Mezina familiei Basescu a vorbit despre perioada de dupa divortul de Syda si a spus cateva lucruri in premiera despre noua ei viata.

Elena Basescu: Copiii mei nu stiu ca vor avea un fratior sau o surioara

Intr-un interviu pentru revista Viva!, EBA a vorbit despre reactia celor mici in legatura cu sarcina ei. „Nu i-am anuntat. Si-au dat seama singuri cand a inceput sa-mi creasca burtica. Au simtit cumva ca urmeaza sa se schimbe ceva pentru ca la varsta lor sunt foarte atenti si perspicace.

In fiecare dimineata, pun urechea la burtica la mami sa auda ce face bebe. Vorbesc cu el si rad cu pofta cand vad cum se misca”, spune EBA in interviul din Viva!.

„Eu m-am comportat in permanenta cu ei ca si cu doi adulti. Am fost foarte deschisa si le-am vorbit tot timpul despre schimbarile care urmeaza sa aiba loc in vietile noastre. Nu a contat ca a fost vorba de schimbari bune sau rele”, a mai spus Elena.

Traian Basescu, alaturi de fata lui

„Parintii sunt foarte implicati, iar cu sora mea ma sfatuiesc adesea, desi in unele puncte vedem lucrurile diferit”, a mai declarat Basescu.

Elena Basescu a depasit cu bine divortul

„Viata unei femei nu se sfarseste atunci cand divorteaza. Pentru mine a fost un frumos inceput. Iau fiecare zi exact asa cum vine. In trecut mi-am facut planuri de viitor. Am imbracat rochie de mireasa, am facut doi copii, dar lucrurile nu au iesit asa cum mi-am imaginat.

De aceea nu-mi fac planuri de viitor. Cat despre relatia mea cu Catalin, cred ca descrierea cea mai buna este: cand stii, stii!”, a declarat Elena.

Tot ce isi doreste Elena in aceste momente este ca sarcina sa ajunga cu bine la final, sa nasca un copil sanatos.

