Elena Merișoreanu, despre starea de sanatate a Ionelei Prodan: „A fost in coma”

Starea de sănătate a Ionelei Prodan nu este stabilă, iar prietena cea mai bună a îndrăgitei cântărețe de muzică populară a explicat prin ce trece și artista. Elena Merișoreanu a mărturisit că și-a dorit să o viziteze pe Ionela Prodan în spital, însă Anamaria i-a spus că nu se poate acest lucru deoarece mama ei era la recuperare. "A fost în comă ea, a fost rău. Eu când am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre bine, dar ieri am vorbit cu Anamaria Prodan şi voiam să mă duc, abia m-am întors din provincie. Am vrut să merg s-o vizitez şi mi-a spus că nu se poate că e la recuperare, dar a zis că totul merge spre binişor. E normal să fie supravegheată pentru că face tratament", a povestit Elena Merişoreanu pentru Antena Stars, potrivit click.ro.