Elena Merisoreanu a ramas cu un gust amar dupa inmormantarea Ionelei Prodan! E inacceptabil ce s-a intamplat la capataiul cantaretei de muzica populara: Cine a revoltat-o pe cantareata:

Elena Merisoreanu, buna prietena cu Ionela Prodan, a recunoscut ca a ramas cu un gust amar dupa inmormantare.

Elena Merisoreanu a fost foarte dezamagita sa vada ca multi artisti, colegi de breasla, nu au venit sa isi ia adio de la Ionela Prodan.

„Eu din clipa in care a dus-o la capela am stat pana s-a inchis capela. Am fost foarte dezamagita azi, am crezut ca solistii care nu au fost sa isi ia ramas bun de la coleaga noastra vor veni astazi. Am ramas dezamagita ca au fost foarte putini. Pe Ionela Prodan o stiu de cand aveam 19 ani. O cunosc de cand s-a cunoscut cu Traian Tanase, la toate evenimentele din familie am fost alaturi. A ramas un gol ca am pierdut o colega si o prietena. Mi-a adus multa bucurie in suflet prin vorbele ei, sa stiti ca Ionela Prodan a plecat impacata ca si-a vazut fetele la casele lor. O felicit pe Anamaria Prodan ca a stat cu ea de cand a adus-o la capela pana cand a condus-o pe ultimul drum. Ionela Prodan a trecut prin multe incercari cu credinta si demnitate”, a declarat Elena Merisoreanu in cadrul unei emisiuni de televiziune.

CITESTE SI:O noua tragedie in lumea muzicii! Viata artistului atarna de un fir de ata!

Joe Lynn Tuner, fostul membru al trupelor Deep Purple si Rainbow a suferit un atac de cord si se afla in stare grava.

Artistul a suferit un atac de cord in urma cu cateva zile cand se afla in Belarus. Toate concertele pentru Europa au fost amanate, iar fanii sunt devastati. Artistul a primit sute de mesaje de incurajar din partea fanilor infocati care abia asteptau sa vina la concerte.

Tunerul lui Turner trebuia sa inceapa pe 25 aprilie in Suedia, dar la sfaturile medicilor a anulat toate concertele, pentru ca nu mai are voie sa calatoreasca in urmatoarea perioada.

„Din cauza unei proceduri medicale neplanificate, Joe Lynn Turner isi amana toate activitatile planificate pentru urmatoarele luni si nu are voie sa calatoreasca ori sa zboare acum.

Cautam sa reprogramam show-urile si vom anunta noi date cat de curand. Biletele cumparate raman valabile”, a transmis echipa de management.

