Elena Merisoreanu a spus adevarul despre starea in care se afla Ionela Prodan: „Am vrut sa merg sa o vizitez!”

elena merisoreanu ionela prodan

Ionela Prodan este internata de mai bine de o luna in spital. Starea de sanatate a cantaretei de muzica populara nu este tocmai buna. Elena Mersoranu, una dintre cele mai bune prietene de-ale artistei, a vorbit despre boala ei.

Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar pe tema starii sale de sanatate s-au facut mai multe speculatii. Tot ce se stie clar este ca starea cantaretei de muzica populara este una fragila. Ea se afla sub supravegherea constanta a medicilor, dar si a fiicelor sale, Anca si Anamaria Prodan.

Elena Merisoreanu a vorbit despre starea in care se afla buna ei prietena. Cantareata a vizitat-o recent pe Ionela Prodan.

„A fost in coma ea, a fost rau. Eu cand am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre bine, dar ieri am vorbit cu Anamaria Prodan si voiam sa ma duc, abia m-am intors din provincie. Am vrut sa merg s-o vizitez si mi-a spus ca nu se poate ca e la recuperare, dar a zis ca totul merge spre binisor. E normal sa fie supravegheata pentru ca face tratament”, a povestit Elena Merisoreanu pentru Antena Stars.

Care a fost primul lucru pe care i l-a spus Ionela Prodan Elenei Merisoreanu

Intalnirea cu Ionela Prodan a amuzat-o pe Elena Merisoreanu! Se pare ca in ciudat starii in care se afla, Ionela Prodan nu si-a pierdut umor. Primul lucru pe care ea i l-a spus a fost ca s-a ingrasat. Cele doua au glumit si au depanat amintiri.

„Cand m-a vazut primul lucru: “Aaa, Lenuto, Lenuto nu-mi place ca te-ai ingrasat” si i-am zis “Lasa, draga, eu sa am de unde sa slabesc daca ma imbolnavesc”. Am facut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare si chiar am reusit. Sa stii ca Anamaria nu s-a despartit deloc de maica-sa, de cand e acolo. Ea acolo doarme”, a mai spus Elena Merisoreanu.

