Elena Merisoreanu rupe tacerea! Ce a spus despre starea Ionelei Prodan: „Ea acolo…”

Elena Merisoreanu

Elena Merisoreanu a vorbit la Antena Stars despre starea de sanatate a Ionelei Prodan. Cantareata de muzica populara a facut cateva dezvaluiri in premiera.

Elena Merisoreanu: „Anamaria doarme langa mama ei”

„Cand m-a vazut primul lucru: „Aaa, Lenuto, Lenuto nu-mi place ca te-ai ingrasat” si i-am zis „Lasa, draga, eu sa am de unde sa slabesc daca ma imbolnavesc”. Am facut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare si chiar am reusit.

Sa stii ca Anamaria nu s-a despartit deloc de maica-sa, de cand e acolo. Ea acolo doarme.”, a declarat Elena Merisoreanu la postul de televiziune.

„Ea era gravida cu Anamaria, si noi faceam turnee cu vagoane de dormit. Erau fructele necoapte, si ea era pe varful gardurilor sa manance, corcoduse, mere acre, eu mai stiu ce.

Si eu dormeam cu ea in cuseta, si ii spuneam „Mai, dar tu toata ziua numai dupa astea, mai papailiciule” si de atunci cand o sun, imediat stie cine e la telefon ca ii zic „Alo, papailiciu?”, a mai spus Elena Merisoreanu.

Ionela Prodan, cadou de la Paul si Lia

Printul Paul si Printesa Lia i-au transmis recent Ionelei Prodan un mesaj. De asemenea, i-au trimis si un cadou special. este vorba despre un ou pictat chiar de Printesa Lia. Iata ce mesaj a primit indragita cantareata de muzica populara.

„Doamna Ionela Prodan, Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca sanatate. Ma bucur sa va transmit ca muzica dumneavoastra este mereu in sufletele noastre, iar faptul ca sunteti atat de aproape de noi este o coincidenta. La fel, „Mai vecine, mai Codrine”, o melodie pe care o ascultam oricand cu mare placere.

Am pictat special pentru dumneavoastra un ou de Paste, care sa va poarte mult noroc. Pace, liniste si impacare de sine”, a fost mesajul primit de indragita cantareata din partea Printesei Lia, potrivit ciao.ro.

In perioada sarbatorilor pascale, indragita interpreta a primit un cadou neasteptat. Acest lucru s-a intamplat dupa cateva saptamani de cand a fost internata din cauza problemelor de sanatate pe care le are.

