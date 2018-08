Elena simtea ca ceva nu e in regula, avea dureri uriase, dar credea ca e doar o problema hormonala. o vizita la doctor a adus-o in pragul disperarii. asa arata inainte, acum zici ca nu mai e om, ti se rupe sufletul daca o vezi

Elena, o mama in varsta de 41 de ani din Brasov, isi striga neputincioasa durerea, ea acum marturiseste: ,,Speranta e tot ce mi-a mai ramas”.

In urma cu noua ani ea a invins cancerul si a crezut ca cea mai grea parte a vietii sale s-a terminat, dar la sfarsitul anului trecut a aflat ca boala a recidivat, insa de aceasta data intr-o forma si mai agresiva.

Pentru a trece pestre acest hop ea are nevoie de 14.000 de euro, si mai are si un baietel in varsta de 14 ani pe care il creste singura! Isi iubeste copilul mai mult decat orice pe lume si spune ca pentru fiul sau ar putea sa munte si muntii, dar acum boala a luat sub stapanire trupul sau firav si are nevoie de ajutor, dupa o viata grea, plina de greutati.

La sfarsitul lui 2008, cand avea 32 de ani si lucra ca ospatarita la un restaurant din oras, Elena a simtit ca ceva este in neregula cu ea. Avea dureri mari de sani, pe atunci se gandea ca e doar o problema hormonala. Insa cand a vazut ca durerea persista, a hotarat sa mearga la un control de specialitate. A facut o mamografie si, odata cu sosirea rezultatului, a fost trimisa la oncolog. Nu s-a panicat foarte tare cunoscand faptul ca exista tot felul de probleme ale sanilor, nu numai cele grave la care refuza toata lumea sa se gandeasca, scrie libertatea.ro.

Oncologul i-a recomandat totuti o biopsie, voia sa stie cu ce se confrunta, dar rezultatul nu a fost cel dorit de Elena. Avea cancer de gradul II si trebuia sa se opereze urgent. Pe atunci fiul ei avea 5 ani si i s-a rupt sufletul cand l-a lasat si a plecat in Cluj pentru chimioterapie si operatie. Dupa ce a scapat de cancer a mai urmat o mica tragedie: s-a despartit de sotul ei: ,,A fost greu, recunosc! Dar pentru ca alta solutie nu exista, am decis sa facem pasul acesta… iar viata a mers inainte. Fiul meu imi da putere sa merg mai departe”.

Dupa o perioada in care a fost mult mai linistita, la sfarsitul anului trecut, dupa ce timp de trei zile nu s-a mai putut ridica din pat, a chemat in sfarsit salvarea. Dupa multe investigatii medicii au aflat ca are stenoza esofagiana (ingustarea esofagului), iar la inceputul acestui an a aflat ca are iar cancer, de data aceasta la plamani.

,,Din cauza stenozei sunt nevoita sa mananc totul pasat, dar asta e cea mai mica problema pe care o am. Tumorile de la plamani ma ingrijoreaza foarte tare. Am dureri foarte mari, pentru care fac tratament cu morfina. Am decis sa ma operez, insa la noi nu se baga nimeni la tumorile canceroase de la plamani.

Am gasit un medic roman care opereaza in Ungaria si care mi-a garantat ca poate face interventia. Dar pentru asta am nevoie de o suma pe care nu mi-o permit. Ce pot sa zic?!… Speranta e tot ce mi-a mai ramas!”, marturiseste ea.

Operatia sa, pentru ambii plamani, costa 14.000 de euro, iar acum Elena a decis sa ceara ajutorul. Cei ce doresc sa o ajute, pot dona orice suma in conturile

Fundatiei Ringier pe numele Pogonaru Elena Simona.

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176 – RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO, deschise la Raiffeisen Bank.

