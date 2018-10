Elena Udrea a dat de bucluc. Ce au decis magistratii cu privire la averea ei

Elena Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Bucuresti a decis instituirea sechestrului pe toate bunurile mobile si imobile detinute de fostul ministru Elena Udrea, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea confiscarii speciale. Decizia a fost luata de magistrati in dosarul in care Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, alaturi de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa. De asemenea, instanta a dispus inceperea judecarii pe fond in acest dosar, fiind respinse cererile si exceptiile ridicate de Elena Udrea si Dan Andronic. "In baza art. 345 al. 1 si 2 C.pr.pen. respinge, ca nefondate, cererile si exceptiile formulate de inculpati ...