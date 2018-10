Elena Udrea a facut o solicitare pentru un avocat din oficiu in Costa Rica

Elena Udrea a facut o solicitare pentru avocat din oficiu, pentru a fi aparata in fata instantei din Costa Rica. Cererea a fost facuta in data de 3 octombrie, adica in ziua in care a fost retinuta de agentii Interpol pe strada, conform Antena 3.

„Aceasta cerere ar insemna ca Elena Udrea nu are suficienti bani pentru un avocat. Dar ar fi vorba de doi avocati, unul din oficiu si unul angajat. In momentul in care a fost ridicata de pe strada de Interpol a facut cerere pentru avocat din oficiu', a dezvaluit Ana Maria Bujor, jurnalist al televiziunii din cadrul grupului Intact.

Reamintim ca Elena Udrea a fost retinuta pe 3 octombrie, iar in ziua urmatoare, pe patru octombrie, a fost anuntata ca este arestata pentru doua luni de zile. In aceeasi situatie se afla si fosta sefa a DIICOT, Alina Bica.

