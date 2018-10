Elena Udrea afla pe 2 noiembrie daca este sau nu eliberata

Vă invit să ne continuăm împreună călătoria prin locurile pline de farmec ale României Mari de altădată. Însoțind reporterii interbelici am vizitat împreună Turtucaia – oraşul pictorilor, am citit câteva dintre legendele Cavarnei și poveştile i ...

Editia a 9-a a Les Films de Cannes a Bucarest incepe astazi, 19 octombrie, la Cinema PRO, cu filmul Everybody Knows, in prezenta regizorului iranian Asghar Farhadi.