Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a nascut o fetita. Mesajul postat pe Facebook

Fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a nascut, joi, o fetita, a anuntat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea. Adrian Alexandrov a scris, pe , ca Elena Udrea se simte bine. "Astazi, ora 14:00, micuta Eva Maria s-a hotarat sa ne ia prin surprindere si a venit pe lume! Sunt un tatic fericit si avem o fetita frumoasa si sanatoasa ( se pare ca seamana cu tati). Elena se simte bine, iar sarcina a decurs normal. O bucurie greu de descris in cuvinte. Abia astept sa imi tin fetita in brate, si le doresc tuturor sa aiba parte de astfel de momente fericite, pentru ca un copil este o Binecuvantare!", spune logodnicul Elenei Udrea. Elena Udrea a fost condamnata in 5 iu ...