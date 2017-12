Elena Udrea anunța APOCALIPSA pentru Laura Codruța Kovesi și lanseaza alt ATAC la adresa lui Traian Basescu: Vremea in care va da socoteala e aproape

Atacuri în valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, în urma scandalului privind interceptările făcute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Băsescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru ca si Coldea si Kovesi si acolitii lor stiau ca pe mine nu ma pot ingenunchea ca pe Johannis si Dragnea", a scris Udrea pe pagina sa de Facebook.

"Deci, in plina campanie prezidentiala din 2014, au fost ascultate cu mandat 80 de persoane sub pretextul Microsoft, inalti demnitari, ministri si fosti ministri, parlamentari, oameni de afaceri si jurnalisti de top. Tot ce s-a intamplat in urma acestei ample actiuni prezentate de Kovesi ca cel mai mare dosar de coruptie din istorie, a fost arestarea DOAR a lui DORIN COCOS si a celor trei care aveau legatura cu el. Unde sunt restul de pana la 80??? Ce s-a intamplat cu acuzatiile cutremuratoare lansate de sefa DNA la momentul debutului acestui scandal, ramas doar la nivelul unui singur dosar penal, al lui Dorin Cocos?

Totul a fost un mare fas! De fapt au fost ascultati unii pentru ca aveau legatura cu campania electorala in care Sistemul a fost profund implicat si a fost arestat doar fostul sot, cu o saptamana inainte de primul tur de scrutin la care eu am participat, fix pentru compromiterea candidaturii mele.

Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru ca si Coldea si Kovesi si acolitii lor stiau ca pe mine nu ma pot ingenunchea ca pe Johannis si Dragnea, au facut tot, de la arestarea fostului sot si publicarea fotografiilor de la Paris pana la arestarea mea si nenumarate dosare penale, pentru a ma scoate din politica.

Dar eu zic ca vremea in care fiecare va da socoteala pentru abuzurile facute este aproape!

Legea raspunderii magistratilor este un inceput.", a scris Elena Udrea pe Facebook.