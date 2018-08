Elena Udrea anunța cand se va NAȘTE fiica ei: 'Traian Basescu este cel mai cunoscut scorpion'

Europarlamentarul Renate Weber a trecut la ALDE Europarlamentarul Renate Weber anunţă că a trecut la ALDE, după ce în anul 2014 a trecut din Grupul PPE în ALDE european, câştigând până atunci mandatele pe listele PNL, anunță Mediafax. Citește mai departe...

Gigi Becali anunta numele jucatorilor pe care ii da afara de la FCSB dupa eliminarea din Europa League Gigi Becali va face o curatenie masiva in lotul lui FCSB dupa ce vicecampioana Romaniei a ratat calificarea in grupele Europa League.

Adevarul SOCANT despre Vitamina D. Multa lume nu știe, insa... Vitamina D. Peste jumătate din populaţia occidentală suferă de carenţe de vitamina D, aşa reiese dintr-un studiu publicat în Jurnalul de Endocrinologie Clinică şi Metabolism. Citește mai departe...

Rusia blocheaza la ONU un raport nefavorabil Coreei de Nord Un raport ONU critic întocmit de experţi însărcinaţi cu aplicarea sancţiunilor internaţionale impuse Coreei de Nord a fo ...

Accident grav pe DN1. Trei persoane au fost ranite Un accident grav a avut loc vineri seară, în judeţul Prahova. Trei persoane au fost rănite în urma impactului dintre două maşini. Circulaţia în zonă a fost îngreunată din cauza accidentului. Accidentul s-a produs pe DN 1, la kilometrul 66, la ieşirea din Ploieşti către Braşov, anunţă Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei […] The post Accident grav pe DN1. Trei persoane au fost rănite appeared first on Cancan.ro.

Motivul incredibil pentru care Regina Elisabeta nu poarta pantaloni in public! Indiferent de vreme, Regina Elisabeta apare în public în fustă. Mulți dintre și-au pus probabil aceasta întrebare. Azi veți afla de ce Regina Elisabeta nu poartă pantaloni.(CITEȘTE ȘI: ”ESCROCII CU PAPION” AU ÎNGROZIT BOGĂTAȘII ROMÂNIEI. CUM SUSTRĂGEAU CEASURI SUPER-SCUMPE + SCHEMELE DUPONT & IPHONE PRIN CARE ÎȘI RUINAU VICTIMELE) Suveranul Angliei nu a mai purtat pantaloni […] The post Motivul incredibil pentru care Regina Elisabeta nu poartă pantaloni în public! appeared first on Cancan.ro.

Mecanic TAROM, prins beat la locul de munca. Care a fost reacția companiei aeriene În urmă cu aproximativ o lună a avut loc un incident pe Aeroportul din Iași, însă abia acum s-a despistat faptul că un mecanic TAROM a fost prins în stare de ebrietate la muncă, în timp ce verifica avioanele la decolare. Bărbatul a fost recalcitrant și a agresat personalul. Motiv pentru care s-a solicitat intervenția […] The post Mecanic TAROM, prins beat la locul de muncă. Care a fost reacția companiei aeriene appeared first on Cancan.ro.

Presedintele Romaniei incearca sa inrautateasca artificial situatia pestei porcine Guvernul face apel la preşedintele Klaus Iohannis să înceteze să „exploateze politic” situaţia pestei porcine, instituţia subliniind că acuzaţiile lui sunt lipsite de temei pentru că întârzie avizarea rectificării bugetare.Guvernul mai spune că Iohannis încearcă să înrăutăţească artificial problema.

Tensiunea revine in Ucraina: Liderul separatistilor pro-rusi a fost ucis intr-o explozie la o cafenea Liderul regiunii separatiste pro-ruse Doneţk din estul Ucrainei, Alexander Zaharcenko, a fost ucis vineri într-o explozie la o cafenea din capitala regiunii, a anunţat Interfax, care a citat o sursă din cadrul administraţiei separatiste, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres. ...