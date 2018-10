Elena Udrea, aparata de un avocat din oficiu!

Elena Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea a facut o solicitare pentru avocat din oficiu, a aratat Ana Maria Bujor, luni seara, la Antena 3. Cererea a fost facuta in data de 3 octombrie. „Aceasta cerere ar insemna ca Elena Udrea nu are suficienti bani pentru un avocat. Dar ar fi vorba de doi avocati, unul din oficiu si unul angajat. In momentul in care a fost ridicata de pe strada de Interpol a facut cerere pentru avocat din oficiu”, a dezvaluit Ana Maria Bujor, trimisul special al Antena 3 in Costa Rica. Iata documentul oficial prin care Elena Udrea cere avocat: Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...