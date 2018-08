Elena Udrea, comdamnata la puscarie, a pozat insarcinata pentru un pictorial fierbinte!

Elena Udrea pictorial insarcinata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde va aduce pe lume primul ei copil! Fostul ministru este insarcinata cu iubitul sau mai tanar, iar in octombrie va naste o fetita. Citeste si: BREAKING NEWS! Legaturile secrete dintre Elena Udrea si Laurentiu Leoreanu! La mijloc este o miza uriasa. Liberalii sunt complici la aceste negocieri? Condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute, Udrea a primit statut de refugiat in tara care nu are protocol de extradare cu Romania. Revista Viva a facut un pictorial sexy cu Udrea, ajunsa la 44 de ani, cu doar doua luni inainte de a o naste pe Eva Maria. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...