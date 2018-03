Elena Udrea, declaratii din Costa Rica - "Ma gandesc la o judecata corecta si la achitare"

, inculpată în dosarul "Gala Bute", a declarat la România TV că nu se gândeşte la o eventuală condamnare definitivă. "De ce să ne gândim la un lucru atât de abuziv? Să ne gândim că o sa am parte de o judecatâ corectâ şi într-o astfel de situaţie nu pot să fiu decât achitată"."Nu stiu ce îşi imagineaza lumea că e aici, există servicii medicale la standarde cel puţin ca cele din România, sunt spitale la care poţi apela chiar şi când esti străin în ţară. Am un medic care în mod special a recomandat măcar primul trimestru să am grijă să fie linişte. Dacă aici e şi mai cald si mai liniste, mai putin cand romanii pun poze, e bine sa mai stau macar primul trimestru, sa fiu sigura ca evolueaza fara probleme"."Categoric, nu se pune problema. Eu am plecat entuziasmata din Grecia dupa procedura. Ar fi trebuit sa vin cu avionul. Nu a fost cel mai indicat, insa acum este bine sa stau ceva mai linistita, cu mai putin agitatie, ceea ce si incerc sa fac."Eu nu inteleg isteria cu fugitul. Daca plecam in vacanta, sau veneam sa vizitez prieteni e fix acelasi lucru. Nu ma ascund. Daca stiam ca sunt asa interesante pozele puneam chiar eu de la inceput. Concluzia este ca nebunia cu fuga este facuta probabil sa incerce sa acopere scandalurile reale cu care va confruntati la Bucureti si pe care le-am vazut si eu aici."De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o judecata corecta de judecatori care nu au fost pusi de Coldea si ma refer la Ionut Matei si intr-o astfel de situatie nu pot sa fiu decat achitata. Eu la asta ma gandesc. Îmi da sperante ca Orban a fost achitat. Avea acuzatie ca ceruse bani , imi aduce mari sperante ca in doua dosare in care sunt acuzata ca am primit bani si eu voi fi achitata".Citeşte mai mult pe RTV.NET