Elena Udrea, despre adevaratul motiv pentru care a fugit in Costa Rica: „Nu exista nicio sansa ca eu sa fiu judecata corect in apel”

La aproape trei luni dupa ce a parasit Romania – prima destinatie fiind Grecia si ulterior, Costa Rica –, Elena Udrea a marturisit ce anume a determinat-o, de fapt, sa ia aceasta decizie radicala. In varsta de 44 de ani, fosta deputata este insarcinata, iar in toamna aceastui an, va deveni mamica pentru prima data. Din nefericire, in timpul sarcinii, ea a trait o trauma: unul dintre gemeni nu a supravietuit.

Fostul ministru al Turismului a dezvaluit in cadrul unui interviu oferit recent ca a ales statul Costa Rica sa-i devina a doua tara, pentru ca stia ca aici „exista o legislatie puternica si transparenta de protejare a celor care sunt abuzati in tara lor„. Mai mult, Elena Udrea a explicat in ce conditii vrea sa se intoarca in Romania

„Nu am fugit din tara. Am fost in fata autoritatilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protectie pe care am considerat ca este obligatoriu sa-l am avand in vedere ce se intampla in Romania si ce s-a intamplat in cazul meu, in ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca in momentul in care mi-am dat seama ca nu am nicio sansa sa fiu judecata corect in dosarul care a avut ieri termen (…)

Mi-am dat seama ca nu exista nicio sansa ca eu sa fiu judecata corect in apel, cum nu am fost judecata nici la fond si atunci am decis, in ianuarie anul acesta, sa merg intr-o tara in care stiam ca exista o legislatie puternica si transparenta de protejare a celor care sunt abuzati in tara lor, ca exista cel mai vechi sistem democratic din America Latina si stiam ca aici s-au refugiat lideri politici din alte tari, iar cand situatia politica din tara lor s-a remediat au putut sa-si continue cariera politica”, a declarat Elena Udrea la Antena 3.

Elena Udrea a sustinut ca nu isi doreste sa traiasca in alta tara, ca vrea sa isi creasca copilul in Romania si ca daca ar fi sigura ca in Romania are parte de o judecata corecta s-ar intoarce maine.

„(…). Nu-mi doresc sa traiesc in alta parte decat in Romania. Nu vreau sa stau in alta parte. Vreau sa ma intorc acasa. O informatie pe care eu am avut-o e cea pe care am spus-o la «Sinteza Zilei», este vorba despre cazul profesorului Voiculescu. Cand am vrut sa candidez la presedintia Romaniei, am fost blocata. Eu nu am fost la taieri de porc, la intalniri cu Coldea, nu am fost vreo prietena de a lor, dar am aflat informatii. Am aflat cum domnul Coldea sustinea anumiti judecatori pentru a fi numiti in functie la ICCJ, e vorba de doamna Liviei Stanciu. Am aflat cum in cazul lui Voiculescu s-au implicat sa aiba parte de pedeapsa maxima. Parerea mea este ca cel care a gandit acest sistem de preluare a puterii a Romaniei prin Justitie a fost Florian Coldea, sau el l-a condus. El nu o facea in mod direct. Cel care comunica cu judecatorii era domnul general Dumbrava”, a mai spus fosta blonda de la Cotroceni.

Elena Udrea e logodita cu Adrian Alexandrov

Vestea ca Elena Udrea a fost ceruta de sotie a devenit publica in iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informatia, ci le-a spus jurnalistilor ca ii va chema la nunta daca va fi cazul. „Astazi ma intrebati? Vai de mine, aduceti masina! Va chem la nunta, daca e cazul!”, a reactionat Elena Udrea dupa ce s-a scris in presa ca a primit inelul de logodna de la fostul manechin Adrian Alexandrov.

