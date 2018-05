Elena Udrea, dezvaluiri in direct la Antena 3: 'Am aflat cum in cazul lui Voiculescu SRI s-a implicat sa aiba parte de pedeapsa maxima'

Elena Udrea a declarat, joi seară, la Antena 3, că a decis să plece în Costa Rica în luna ianuarie, alegând o ţară unde ştia că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi că acolo s-au refugiat lideri politici din alte ţări. "Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen", a susţinut Udrea, potrivit news.ro.

Elena Udrea a susţinut, într-o intervenţie prin videocall la Antena 3, că nu a fugit din România, ci a plecat asumat şi a mers la autorităţile din Costa Rica, unde a cerut statut de refugiat, considerând că este obligatoriu având în vedere abuzurile din România.

"Nu am fugit, ca dovadă sunt aici sumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen (...) Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică", a declarat Udrea.

Ea a susţinut că nu îşi doreşte să trăiască în altă ţară, că vrea să îşi crească copilul în România şi că dacă ar fi sigură că în România are parte de o judecată corectă s-ar întoarce mâine.

Elena Udrea a mai spus că ea nu a fost invitată nici la tăieri de porc, nici nu am mâncat şorici cu Kovesi, dar a participat la discuţii.

"Am participat la discuţii, dar nu în mod activ, iar la aceste discuţii am aflat cum domnul Coldea susţinea anumiţi judecători pentru numiri în funcţie la ICCJ, de exemplu pe Ionuţ Matei şi pe Livia Stanciu, la primul mandat (...) Cel care a gândit acest sistem de represiune prin justiţie a fost Florian Coldea, care, cel puţin a condus acest sistem, iar cel care comunica cu judecătorii era generalul Dumbravă", a mai susţinut Elena Udrea.

Fostul ministru a mai spus că nu l-a auzit niciodată pe Traian Băsescu să ceară vreun dosar sau să intervină în vreun dosar în instanţă.

De asemenea, ea a susţinut că ar fi putut intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2014 dacă Klaus Iohannis ar fi fost declart incompatibil: "Cu câteva zile înainte de prezidenţiale am aflat că sunt chemată la DNA. Nu era vorba de un dosar în care eu eram inculpată, ci de un dosar în care eu eram martor. Am fost avertizată că voi fi chemată la DNA cu o zi înainte de începerea campaniei electorale. (...) De ce Cocoş a fost arestat tocmai în acea săptămâna? De ce Alina Bica a fos arestată tocmai atunci? Fiindcă eu aş fi putut să intru în turul doi al alegerilor la prezidenţiale dacă Iohannis era declarat incompatibil".

Elena Udrea a mai susţinut că arestarea lui Mircea Băsescu a fost gândită pentru a-i fi tăiată orice pârghie de putere lui Trian Băsescu: "Traian Băsescu a aflat de arestarea fratelui lui din biroul prezidenţial. De ce credeţi că s-a întâmplat asta? Au vrut să-i taie orice pârghie de putere lui Traian Băsescu, pentru ca eu să nu intru în turul doi, iar partidul sau să nu obţină niciun loc. Ei şi-au dorit că Băsescu, atunci când pleacă de la Cotroceni, s[ fie terminat ca om politic, să devină un pensionar care să-şi crească nepoţii şi să aibă un preşedinte că Iohannis cu care să facă tot ceea ce vor".

Elena Udrea a mai spus că Florian Coldea a fost "creierul" acestor acţiuni.

Miercuri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a avut loc ultimul termen în dosarul "Gala Bute", în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu.

Procurorii DNA au cerut majorarea pedepselor primite de Elena Udrea şi de fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obeja, dar şi pentru ceilalţi inculpaţi.

Pronunţarea în acest dosar a fost stabilită pentru 23 mai.

În 17 februarie, Elena Udrea a anunţat că se află în Costa Rica, unde a mers pentru a vizita nişte prieteni şi unde intenţionează să mai rămână. Tot atunci, ea a anunţat că este însărcinată.

Elena Udrea spunea, în luna aprilie, că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Ea a cerut instanţei supreme să fie audiată la distanţă în dosarul ”Gala Bute”, dar instanţa i-a respins solicitarea pentru că din actele depuse de avocatul acesteia nu ar rezulta că ea a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica, ci doar că a formulat o solicitare în acest sens.

