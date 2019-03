Elena Udrea, dezvaluiri INCENDIARE: "Victor Ponta si Laura Codruta Kovesi, impreuna la tenis"

Laura Codruta Kovesi si Victor Ponta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea s-a hotarat sa spuna tot adevarul, in aceasta seara, la Antena 3, in direct din Costa Rica. Udrea este de parere ca sistemul puterii s-a bazat pe frica si lasitate. „Se facea coada la sediul SRI de oameni de afaceri si de politicieni care voiau sa pupe mana domnului Coldea si a domnului Maior” a spus Udrea. Elena Udrea: Toti ar fi vrut in anturajul sefilor SRI, in anturajul doamnei Kovesi De la cel mai mic pana la cel mai mare, toti ar fi vrut sa fie agreati de Coldea, de Kovesi, sustine Udrea. Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...