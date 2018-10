Elena Udrea și Alina Bica, reținute de Interpol in Costa Rica. VIDEO

Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute miercuri de autorităţile din Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României, potrivit unui anunţ al Organismului de Investigaţii Judiciare din Costa Rica. Avocatul Veronel Rădulescu a declarat, joi dimineaţă, că şansele de extrădare pentru Elena Udrea din Costa Rica sunt minime, precizând că The post Elena Udrea și Alina Bica, reținute de Interpol în Costa Rica. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.