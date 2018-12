Elena Udrea, momente TERIFIANTE in inchisoarea din Costa Rica. "Ne trezesc la 4 dimineata..."

udrea 83864100 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea, 1 Decembrie de cosmar in Costa Rica. Fostul ministru are parte de conditii ingrozitoare in puscaria de femei Vilma Curling. Se pare ca fostul ministru trebuie sa plateasca taxa de protectie, ca sa nu aiba probleme cu celelalte condamnate, iar mancarea pe care o primeste, spun detinutele, este precum laturile pentru porci. In bucatarie sunt gandaci, iar alimentele au mucegai. Viata Elenei Udrea s-a schimbat radical. In puscaria in care este inchisa, de Ziua Nationala a Romaniei, Udrea va avea la micul dejun doar paine si cafea, la pranz orez cu carnati picanti, iar la cina va primi cartofi prajiti. Cea mai mare problema nu este meniul, ci faptul ca bucataria e plina de gandaci si must ...