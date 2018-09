Elena Udrea, prima declaratie dupa ce a nascut: "S-a grabit"

Elena Udrea 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea a nascut joi, la ora 14:00, ora Romaniei o fetita perfect sanatoasa.Eva Maria s-a nascut pe cale naturala. Elena Udrea a facut primele declaratii din spital. Vezi si: Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a nascut o fetita. Mesajul postat pe "Nu, doar mai devreme de data calculata de medic, dar fiind fetita e obisnuit. In plus, are greutate si lungime peste cele de prematur. Aproape trei kilograme si aproape 50 de centrimetri. Doar ca s-a grabit si nu a stat sa fie Scorpion", a declarat Elena Udrea, pentru Spynews.ro. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. elena udre ...