Elena Udrea, primele declaratii dupa ce a fost arestata: Optimista, puternica, increzatoare ca lucrurile se rezolva

Elena Udrea si Alina Bica se afla in inchisoare in Costa Rica, dupa ce pe numele lor a fost emis un mandat de arestare preventiva, pentru 2 luni. Autoritatile romane au astfel doua luni la dispozitie pentru a demara procedurile pentru extradare. Potrivit declaratiilor facute de avocatul Veronel Radulescu, care a fost sunat de Elena Udrea din inchisoare, aceasta este intr-o stare psihica extrem de buna date fiind coditiile. „M-a sunat si acum cateva minute, dar pana am ajuns la telefon a inchis. Am vorbit vineri seara, discutia m-a surprins placut, era optimista, puternica, increzatoare ca lucrurile se rezolva. Vezi si: Traian Basescu, cel mai toxic presedinte pentru serviciile secrete! Cum ...