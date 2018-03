Elena Udrea, primele declaratii dupa ce a pierdut unul dintre gemeni: „Asa a vrut Dumnezeu, sa fie unul singur acum” In urma cu cateva saptamani, Elena Udrea vorbea cu multa fericire in suflet despre minunea de a deveni mama. In prezent insa, fosta bl

Udrea

In urma cu cateva saptamani, Elena Udrea vorbea cu multa fericire in suflet despre minunea de a deveni mama. In prezent insa, fosta blonda de la Cotroceni traverseaza o perioada traumatizanta in viata unei femei. Vedeta a pierdut unul dintre gemenii pe care abia astepta sa-i cunoasca.

Elena Udrea a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu despre cum se simte dupa ce a pierdut unul dintre copii.

„Asa a vrut Dumnezeu. A vrut sa fie unul singur acum, asa ca sunt linistita. Asa cum a vrut sa fac acest copil acum, cand nu era prioritatea mea, cand viata imi era destul de complicata si totusi s-a intamplat totul in nici o luna. Acum trebuie sa stau in pat inca o perioada pentru a preveni orice risc.

Evident ca nu am fost pregatita pentru un astfel de moment, invat lucrurile necesare in fiecare zi. Sarcina nu este ceva pentru care ai nevoie de doctorat, dar sunt situatii pe care stii sa le previi ori la care sa stii cum sa reactionezi, asa ca m-am pus pe studiat.

Ma simt bine acum, sarcina evolueaza normal dupa momentul in care am pierdut unul dintre copii. M-am simtit foarte bine la inceput si cred ca am exagerat cu efortul, ignorand recomandarile medicilor, am calatorit, am carat bagaje, am facut miscare. Medicii de aici s-au mirat de situatia mea”, a spus Elena Udrea in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.



Elena Udrea a anuntat din Costa Rica ca este insarcinata

Declaratia ei a avut loc pe 1 martie, in cadrul unui interviu la Antena 3.

„Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieti. Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am prezentat niste prieteni foarte buni. Am gasit niste vechi cunostinte care ne-au aratat locuri foarte frumoase. Am vazut Capitala. De obicei nu dau socoteala de ce plec din tara, dar cand lucrurile par ascunse dau nastere la tot felul de scenarii. Eu sunt intre doua proceduri medicale, pe care le fac la Atena. Dupa ce am facut-o pe prima, am venit aici. Apoi, saptamana viitoare este ceea de a doua. Daca toate lucrurile decurg bine, ma intorc acasa”, a marturisit fosta blonda de la Cotroceni.



Elena Udrea e logodita cu Adrian Alexandrov

Vestea ca Elena Udrea a fost ceruta de sotie a devenit publica in iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informatia, ci le-a spus jurnalistilor ca ii va chema la nunta daca va fi cazul. „Astazi ma intrebati? Vai de mine, aduceti masina! Va chem la nunta, daca e cazul!”, a reactionat Elena Udrea dupa ce s-a scris in presa ca a primit inelul de logodna de la fostul manechin Adrian Alexandrov.

