Elena Udrea si Alina Bica ar putea fi la un pas de extradare

Elena Udrea si Alina Bica sunt la un pas de extradare. Celor doua le-a fost prelungit arestul inca de pe 28 noiembrie, pana la finalizarea procedurii de extradare, care, conform unor surse, ar putea incepe in curand. Decizia nu este limitata la 60 de zile, ceea ce inseamna ca cel mai probabil ele vor ramane in inchisoare in urma acestei decizii pana la terminarea procedurii de extradare. Potrivit unor surse, procedura de extradare ar trebui sa fie pe final. Mai mult, Alina Bica trebuia deja sa primeasca un raspuns privind statutul de refugiat, deoarece a depus cererea in urma cu un an. Este oficial! Elena Udrea si Alina Bica raman in arest in Costa Rica Elena Udrea a fost ...