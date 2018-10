Elena Udrea si Alina Bica au depus cerere de eliberare din arest. Alexandrov Adrian: ”Mi-a sfasiat sufletul”

Iubitul Elenei Udrea, Alexandrov Adrian, a marturisit ca fosta blonda de la Cotroceni a depus o cerere de eliberare din arest.

Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea si tatal micutei Eva Maria, a declarat ca fosta blonda de la Cotroceni a depus o cerere de eliberare din arest, alaturi de Alina Bica. Saptamana viitoare vor fi primite in audienta la un judecator, conform Antena 3.

”Ieri au fost depuse cererile de eliberare, probabil la inceputul saptamanii viitoare urmeaza sa fie primite in audienta la un judecator din Costa Rica. Ele asteapta sa fie eliberate. Speram ca saptamana viitoare sa fie eliberate”, a marturisit Alexandrov Adrian.

Iubitul Elenei Udrea a mai declarat ca fiica a reusit sa-si vada mama in arest si a inceput sa planga in hohote: ”Situatia Elenei e una nefericita. Prima data cand am mers cu fetita la ea, in momentul in care a vazut-o, a inceput sa planga atat de tare incat mi-a sfasiat sufletul. E foarte greu pentru ca noi nu ne-am chinuit foarte mult sa facem acest copil. Nu-si poate imagina nimeni prin ce poate trece in momentul de fata”.

