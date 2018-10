Elena Udrea si Alina Bica au facut recurs. Cele doua sunt in arest, in Costa Rica

Elena Udrea si Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Alina Bica au declarat recurs la decizia de arestare preventiva luata de o instanta din Costa Rica. Au cerut o masura mai blanda, cum ar fi arestul la domiciliu. Anuntul a fost facut de avocatul Elenei Udrea in Romania, Veronel Radulescu. Acesta a explicat ca procedura de extradare este complexa. Autoritatile de la Bucuresti au doua luni la dispozitie sa rezolve procedura de extradare a Elenei Udrea si Alinei Bica din Costa Rica. In acest timp, ele vor sta in arest preventiv. Elena Udrea si Alina Bica au solicitat statutul de refugiat, statut pe care insa nu l-au primit pana acum. Avocatul Elenei Udrea in Romania, Veronel Radulescu: "Au calea de atac a recursului fata ...