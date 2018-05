Eleva batuta de invatator in fata clasei, pana a facut pe ea. Totul s-a intamplat din cauza unui exercitiu la matematica

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita de 11 ani a fost batuta de invatatorul sau in fata colegilor, pana a facut pe ea. Mama copilei a depus plangere la Politie. Incidentul s-a petrecut la Scoala Gimnaziala din Bistrita-Bargaului. O fetita de 11 ani, eleva in clasa a IV-a, a fost scoasa la tabla, alaturi de alti trei colegi, iar invatatorul Dumitru Dragota le-a cerut sa rezolve un exercitiu la matematica. Vezi AICI IMAGINI VIDEO Fetita s-a blocat si nu a mai scos niciun cuvant, infuriindu-l pe invatator, care i-ar fi aplicat lovituri repetate cu un aratator pe care il tinea intr-un cui, langa tabla. Aceasta ar fi incasat lovituri peste spate si in zona picioarelor. Atat de tare au speriat-o cele intamplate, incat copila de 11 ani a facut pe ea. Copila i-a ...