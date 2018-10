Eleva din Buzau, disparuta de 2 zile de acasa

Fiul Anamariei Prodan a primit un cadou de la însuși Cristiano Ronaldo. Iar intermediarul a fost nimeni altul decât… Adrian Mutu. Surpriză de proporții pentru Laurențiu Jr.! ”Bebeto”, așa cum este alintat de Anamaria Prodan, este un fan înrăit al starului portughez Cristiano Ronaldo. Așa că mama lui s-a gândit să-i facă un cadou cu […] The post Ce cadou a primit fiul Anamariei Prodan de la Cristiano Ronaldo. Intermediarul a fost Adrian Mutu appeared first on Cancan.ro.