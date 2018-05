Eleva Miruna Lehaci, campioana mondiala la sah, o noua performanta la Campionatul Mondial de Sah Scolar din Albania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De curand, la Campionatul Mondial de Sah Scolar desfasurat la Durres, in Albania, eleva Lehaci Miruna, de la Colegiul National Iasi a obtinut Medalie de bronz pentru Romania. In 2017, la Iasi, aceeasi eleva a cucerit titlul mondial. Miruna este Campioana Nationala la Gimnaziada cu echipa Colegiului National, multipla campioana nationala, in calitate de componenta a echipei de Superliga, Senioare, la C.S. Politehnica Aqua Carpatica Iasi. Lumea sahului iesean este in efervescenta in aceste zile, intrucat sambata, 5 mai, 300 de copii din Romania, Republica Moldova si de la Cernauti participa la evenimentul Sah in scoala, care se deruleaza in Atrium, la Palas. Gasiti mai multe informatii pe site-ul ajsiasi.ro: http://ajsiasi.ro/bl ...