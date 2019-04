Eleve din Bacau, exploatate sexual. In retea ar fi fost implicat si un politist din oras

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dosar spectaculos intrumentat de DIICOT. Oameni cu influenta din Bacau sunt banuiti ca au exploatat sexual eleve de liceu, pe care le-ar fi drogat si le-ar fi obligat sa se prostitueze. In retea ar fi fost implicat si un politist din oras, care ar fi participat la orgiile sexuale cu minore si astfel a ajuns la mana infractorilor! Se pare ca totul se petrecea in intr-un depozit de bulion. INCREDIBIL: Si-a violat vecina, apoi s-a oferit sa-i tunda PELUZA, ca sa scape de politie Potrivit anchetatorilor, in acest loc erau aduse minore, racolate din liceele din zona special pentru a se prostitua. Fetele ar fi fost aduse la petreceri fara sa stie ce urma sa se intample. Ar fi fost drogate, iar apoi exploatate sexual si filmate. Inregi ...