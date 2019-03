Elevi ai Școlii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale Constanta participa la Ziua Mondiala a Apei

Elevii militari, împreună cu ceilalți voluntari ai evenimentului, vor oferi câte o sticlă cu apă tuturor celor care vor trece prin magazin între orele 16:30 - 18:30.

Ne vom imagina că suntem pe o navă în marș, unde consumul de apă este raționalizat, iar navigatorii trebuie să-și administreze resursele cu multă chibzuință, având dreptul la o singură măsură de apă pe zi.

De Ziua Mondială a Apei, zece elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ din Constanța se alătură, vineri, 22 martie 2019, în calitate de voluntari, acțiunii de conștientizare „Dăm apă cu porția“, organizată de Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului - filiala Constanța, în incinta magazinului Auchan Constanța Sud.În analogie, nava „Pământ“ are resurse limitate, iar pentru ca acestea să fie suficiente și pentru generațiile următoare, „navigatorii-pământeni“ trebuie să le exploateze în mod responsabil și rațional.Astfel, echipa de voluntari va încerca prin acest gest să sensibilizeze populaţia să aibă mai multă grijă de o resursă esențială, să o protejeze şi să nu o irosească.Evenimentul, ajuns la cea de-a IX-a ediție, se desfășoară în fiecare an la data de 22 martie și are în prim plan evidențierea importanței apei în viața de zi cu zi, în special a surselor de apă potabilă, precum și prevenirea dezastrelor naturale.Anul acesta, la nivel mondial, motto-ul Zilei Apei este „Nu lăsăm pe nimeni în urmă“, cu referire la dreptul natural al fiecărui om la resurse de apă. În prezent, pe glob, încă trăiesc miliarde de persoane care nu au acces la apă potabilă. Grupuri formate din migranți, refugiați, populații indigene și mulți alții sunt adesea marginalizate și se confruntă cu discriminarea atunci când vine vorba de acces la apă potabilă.