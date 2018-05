Elevi plecați in excursie, raniți intr-un accident rutier, in Timiș

Membrii Asociației de Proprietari bloc MF3 prezintă în aceste momente, la sediul din strada Mircea cel Bătrân nr. 88 bloc MF3 parter, beneficiile obținute prin utilizarea timp de un an de zile a instalației de distribuție pe orizontală a energiei termice cu contorizarea consumurilor la n ...

eMAG are o multime de oferte resigilate printre care si cele pentru cele mai noi telefoane Samsung si Apple. Citește mai departe...

Moartea lui Cristian Țopescu a îndoliat o țară întreagă. Comentatorul sportiv a fost mentorul personalități de la noi, printre care și Cosmin Cernat. Vestea morții acestuia l-a îndurerat profund pe prezentatorul de la Exatlon, care în prezent se află în Republica Dominicană. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro […] The post Cosmin Cernat a transmis un mesaj emoționant din Republica Dominicană, după moartea lui Cristian Țopescu: „O asemenea pierdere este al naibii de greu de suportat!” appeared first on Cancan.ro.